Южная Корея и Нидерланды продолжат помогать Украине

Южная Корея и Нидерланды обсудили сотрудничество и оказание помощи Украине

Южная Корея и Нидерланды продолжат оказание помощи Украине, заявил президент Республики Корея Юн Сок Ель по итогам переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте в Гааге. Его цитирует ТАСС.

«Обе страны продолжат оказывать помощь Украине ради ее свободы и возвращения мира, будут сотрудничать при ее восстановлении», — заявил Юн Сок Ель, отметив предыдущие усилия обеих стран по оказанию помощи Украине.

Как сообщил южнокорейский лидер, страны намерены укрепить сотрудничество в сфере обороны и производства оружия. В частности, Южная Корея примет участие в командно-штабных учениях противовоздушной и противоракетной обороны JPOW в 2025 году в качестве наблюдателя.

Также президент Южной Кореи поблагодарил Нидерланды за поддержку страны по вопросу ядерной программы КНДР.

Стороны упомянули и экономическое сотрудничество, объявив о создании двустороннего «союза» в сфере полупроводников.

Ранее министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что страна продолжит оказывать Украине помощь по просьбе США. Так он ответил на вопрос о поставках южнокорейских вооружений и боеприпасов.