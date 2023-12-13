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18:04, 13 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с премьером Исландии

Зеленский встретился с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир

Фото: NTB / Heiko Junge / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.

«Провел хорошую встречу с премьер-министром Исландии», — говорится в публикации.

Зеленский поблагодарил Якобсдоттир за политическую, дипломатическую, санкционную и гуманитарную поддержку со стороны Исландии. Кроме того, политики скоординировали будущие шаги и обсудили долгосрочную помощь Киеву на 2024 год.

13 декабря Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в столицу Норвегии Осло. Как уточнялось, украинский лидер должен был принять участие в саммите глав северных государств. Планировалось, что главной темой встречи станет совместная работа в области обороны и безопасности.

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      Кристина Есикова
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