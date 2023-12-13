Зеленский встретился с премьером Исландии

Зеленский встретился с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.

«Провел хорошую встречу с премьер-министром Исландии», — говорится в публикации.

Зеленский поблагодарил Якобсдоттир за политическую, дипломатическую, санкционную и гуманитарную поддержку со стороны Исландии. Кроме того, политики скоординировали будущие шаги и обсудили долгосрочную помощь Киеву на 2024 год.

13 декабря Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в столицу Норвегии Осло. Как уточнялось, украинский лидер должен был принять участие в саммите глав северных государств. Планировалось, что главной темой встречи станет совместная работа в области обороны и безопасности.