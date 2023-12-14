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01:00, 14 декабря 2023Ценности

65-летняя Мадонна снялась в кожаном боди и сетчатых колготках

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kevin Mazur / WireImage for Live Nation / Getty Images

Американская исполнительница Мадонна опубликовала снимки в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

65-летняя знаменитость снялась в кожаном корсетном боди черного цвета и сетчатых колготках в сочетании с длинными перчатками. Среди прочего она надела берет и сапоги на высоких каблуках. Из аксессуаров на ней были золотая крупная цепь и серьги с бриллиантами. На лицо певица нанесли нюдовый макияж, а волосы заплела в косы.

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В августе Мадонна поделилась видео в корсетном боди с глубоким декольте в сочетании с колготками в сетку. Из аксессуаров на ней были крупное колье и массивные кольца в виде черепа и буквы M.

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      Карина Черных
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