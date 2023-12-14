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15:22, 14 декабря 2023Путешествия

Авиакомпания захотела помочь пассажирам с лишним весом и разгневала клиентов

Southwest Airlines предложила пассажирам с лишним весом бесплатные места

Фото: Mike Blake / Reuters

Американская авиакомпания Southwest Airlines захотела помочь пассажирам с лишним весом и разгневала клиентов. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что перевозчик запустил новую программу, в рамках которой предложил людям с избыточным весом получать второе место в самолете бесплатно. Для этого нужно сначала выкупить два билета, а при регистрации на рейс вернуть деньги за один из них.

Такие изменения вызвали неоднозначную реакцию клиентов. Некоторые похвалили авиакомпанию за помощь людям размера плюс-сайз, а другие обвинили их в потворствовании таким пассажирам. Критики добавили, что Southwest Airlines не предоставляет бесплатные места людям высокого роста, путешественникам с медицинским оборудованием или инвалидам-колясочникам.

Ранее пассажирка плюс-сайз обвинила авиакомпанию Ryanair в «жирофобии» из-за слишком тугих ремней безопасности. 33-летняя шотландка рассказала о полете, во время которого она чувствовала себя прикованной к креслу из-за короткого ремня безопасности, врезавшегося ей в живот.

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      Зарина Дзагоева
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