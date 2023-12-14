Белгородский губернатор рассказал о состоянии подорвавшихся на мине россиян

Белгородский глава Гладков: один из подорвавшихся на мине в реанимации на ИВЛ

Один из россиян, пострадавших при подрыве на мине в Белгородской области, находится в палате реанимации — его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, состояние пострадавшего оценивается врачами как тяжелое. Кроме того, Гладков отметил, что мужчину могут перевезти на лечение в федеральное медицинское учреждение.

«После стабилизации будет решаться вопрос о транспортировке его в федеральный центр. Еще двое пострадавших находятся сейчас в городской больнице №2 города Белгорода», — сообщил Гладков.

Он отметил, что у двух других россиян менее серьезные травмы — у пострадавшей женщины минно-взрывная травма и рваная рана мягких тканей головы, а у мужчины — сотрясение мозга и закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости.

13 декабря Гладков сообщил, что три мирных жителя подорвались на мине. «По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали», — говорил глава области.