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10:54, 14 декабря 2023Россия

Белгородский губернатор рассказал о состоянии подорвавшихся на мине россиян

Белгородский глава Гладков: один из подорвавшихся на мине в реанимации на ИВЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Один из россиян, пострадавших при подрыве на мине в Белгородской области, находится в палате реанимации — его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, состояние пострадавшего оценивается врачами как тяжелое. Кроме того, Гладков отметил, что мужчину могут перевезти на лечение в федеральное медицинское учреждение.

«После стабилизации будет решаться вопрос о транспортировке его в федеральный центр. Еще двое пострадавших находятся сейчас в городской больнице №2 города Белгорода», — сообщил Гладков.

Он отметил, что у двух других россиян менее серьезные травмы — у пострадавшей женщины минно-взрывная травма и рваная рана мягких тканей головы, а у мужчины — сотрясение мозга и закрытая травма органов грудной клетки и брюшной полости.

13 декабря Гладков сообщил, что три мирных жителя подорвались на мине. «По предварительной информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине. Три человека пострадали», — говорил глава области.

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      Марк Леонов
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