Обвиненный женой в насилии мужчина избежал тюрьмы благодаря одной записи камеры

Пользователь Reddit с ником ThrowRAch1495 рассказал, как жена обвинила его в насилии над их маленькой дочерью и вызвала полицию. Мужчина отметил, что смог доказать свою невиновность благодаря записи с домашней камеры видеонаблюдения.

По словам героя истории, недавно он пришел домой и застал свою жену и шестимесячную дочь спящими. Мужчина быстро понял, что ребенку нужно поменять подгузник, поэтому забрал дочь в другую комнату и положил ее на пеленальный столик.

Через несколько минут в комнату вошла жена рассказчика и набросилась на него. «Жена кричала и била меня, приговаривая: "Как ты мог?" Я понятия не имел, что она имела в виду», — описал случившееся пользователь.

Выяснилось, что его супруге показалось, что мужчина совершил сексуальное насилие над ребенком. Позднее она вызывала полицию, и героя истории арестовали. На следующий день правоохранители освободили мужчину после того, как посмотрели запись с камеры наблюдения, установленной в комнате. На ней было видно, что герой истории просто менял подгузник ребенку.

Автор поста добавил, что после случившегося хочет развестись с женой. Несмотря на то, что женщина уже много раз попросила у него прощения, рассказчик не может смириться с тем, что она могла подумать о нем нечто подобное. Кроме того, он намерен получить полную опеку над дочерью.

В комментариях читатели поддержали рассказчика и отметили, что ему было бы тяжело доказать свою невиновность, если бы в комнате не было камеры видеонаблюдения. «Это так ужасно. Эта запись буквально спасла его жизнь», — заявил один из комментаторов.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что благодаря камерам наблюдения узнала правду о подруге ее дочери. Она выяснила, что девушка крала в их доме ценные вещи.