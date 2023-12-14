Дело возбудили после падения оконной рамы с 21-го этажа на россиянку с ребенком

В Москве возбудили дело после падения оконной рамы на коляску с ребенком

В Москве возбудили уголовное дело после падения оконной рамы с высоты 21-го этажа на женщину с ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. По данным следствия, 30 ноября на улице Герасима Курина 30-летняя россиянка и младенец получили телесные повреждения в результате падения оконной рамы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ЧП произошло в тот момент, когда вышедшая на прогулку мать усаживала годовалую дочь в коляску.