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18:05, 14 декабря 2023Силовые структуры

Дело возбудили после падения оконной рамы с 21-го этажа на россиянку с ребенком

В Москве возбудили дело после падения оконной рамы на коляску с ребенком

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве возбудили уголовное дело после падения оконной рамы с высоты 21-го этажа на женщину с ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. По данным следствия, 30 ноября на улице Герасима Курина 30-летняя россиянка и младенец получили телесные повреждения в результате падения оконной рамы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ЧП произошло в тот момент, когда вышедшая на прогулку мать усаживала годовалую дочь в коляску.

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      Илона Палей
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