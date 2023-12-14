Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы задержали и отменили 43 рейса

В трех аэропортах Москвы в четверг, 14 декабря, отменили и задержали как минимум 43 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Как стало известно, в Шереметьево отложили 10 вылетов. Во Внуково перенесли 11 отправлений, еще один рейс отменили. В Домодедово 17 рейсов задержали, а четыре — отменили.

Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах изменения времени вылета десятков воздушных судов в столичных аэропортах также не сообщается.

Ранее в декабре грузинская авиакомпания Georgian Airways запустила первые рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси. Уточнялось, что самолеты Boeing 737 будут летать из Пулково дважды в неделю — по средам и воскресеньям. По словам представителя перевозчика, в планах — сделать рейс ежедневным из-за роста спроса к летнему сезону.