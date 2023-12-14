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08:34, 14 декабря 2023Экономика

Цены на бензин в Аргентине выросли на 40 процентов после девальвации

La Naciоn: цены на топливо в Аргентине выросли на 35-40 % после девальвации песо

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Нефтяные компании в Аргентине после девальвации песо повысили стоимость бензина и дизельного топлива на 35-40 процентов в среднем по стране. Об этом сообщает издание La Naciоn.

Менее чем за неделю цены выросли на 65 процентов, а с начала года — на 235 процентов. Причем самый сильный скачок произошел менее чем за месяц — с 19 ноября топливо подорожало на 100 процентов.

С учетом повышения цены на бензин сейчас составляют около 600 песо за литр (примерно 0,75 доллара по новому обменному курсу). Решение нефтяных компаний повлияет на стоимость топлива на заправках YPF, Shell, Axion и Puma Energy, они должны поднять цены с 14 декабря.

О решении правительства девальвировать официальный курс песо в два раза стало известно накануне. Вместо 365 песо доллар теперь стоит 800 песо. Радикальные реформы проходят под эгидой недавно избранного президента Аргентины Хавьера Милея, который заявил, что страна находится в глубоком кризисе, и ей нужны шоковые изменения.

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      Мария Грушко
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