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14:50, 14 декабря 2023Силовые структуры

Двух украинцев осудили за участие в террористическом сообществе «Днепр-1»

Суд в Ростове дал 8 лет двум украинцам, вступившим в террористическое сообщество

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы Романа и Виктора Дидыка, участвовавших в террористическом сообществе «Днепр-1». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Граждан Украины признали виновными по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и пункту «а» части 3 статьи 222 («Незаконные хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

По утверждению следствия, в 2015 году подсудимые отец и сын вступили в террористическое сообщество «Днепр-1» в Днепропетровске. Весной 2022 года они в составе этого формирования отправились в Рубежное Луганской народной республики для ведения боевых действий по мобилизации. Их деятельность пресекли Вооруженные силы РФ.

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      Олеся Мицкевич
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