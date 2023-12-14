Двух украинцев осудили за участие в террористическом сообществе «Днепр-1»

Суд в Ростове дал 8 лет двум украинцам, вступившим в террористическое сообщество

Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы Романа и Виктора Дидыка, участвовавших в террористическом сообществе «Днепр-1». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Граждан Украины признали виновными по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе») и пункту «а» части 3 статьи 222 («Незаконные хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов») УК РФ. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

По утверждению следствия, в 2015 году подсудимые отец и сын вступили в террористическое сообщество «Днепр-1» в Днепропетровске. Весной 2022 года они в составе этого формирования отправились в Рубежное Луганской народной республики для ведения боевых действий по мобилизации. Их деятельность пресекли Вооруженные силы РФ.

