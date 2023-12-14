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10:58, 14 декабря 2023Мир

Европейские послы высказали опасения о визите Зеленского

Politico: в ЕС обеспокоились возможным визитом Зеленского на саммит из-за Орбана
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters

Ряд послов стран Европейского союза (ЕС) высказал опасения о возможном приезде президента Украины Владимира Зеленского на саммит объединения, который пройдет в Брюсселе 14-15 декабря. Об этом сообщает издание Politico.

Как пишет издание, дипломаты опасаются возможных последствий приезда Зеленского на саммит. В ходе встречи планируется обсуждение ряда вопросов, в том числе решения о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вопросу вступления в ЕС.

«Они боятся, что присутствие украинской стороны вызовет враждебную реакцию у [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана и подвигнет его и далее упрямиться», — рассказали Politico два анонимных европейских дипломата.

13 декабря Орбан заявил, что не позволит ЕС совершить ошибку и начать переговоры с Украиной о вступлении. По его словам, Украина сейчас находится не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении. Также он указал на недальновидность еврочиновников.

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      Юрий Леонов
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