Генсек правительства Японии объявил об отставке

Генсек правительства Японии Мацуно объявил о своем уходе в отставку

Генеральный секретарь правительства и «второй человек» в кабмине Японии Хирокадзу Мацуно объявил о своей отставке на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мацуно, он подал прошение об отставке премьер-министру Фумио Кисиде, «чтобы не создавать задержек в реализации национальной политики».

Ранее об отставке на фоне того же скандала заявили министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита и министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки.

В сентябре этого года правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр Фумио Кисида принял прошения министров.

