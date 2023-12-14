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06:26, 14 декабря 2023Мир

Генсек правительства Японии объявил об отставке

Генсек правительства Японии Мацуно объявил о своем уходе в отставку
Хирокадзу Мацуно

Хирокадзу Мацуно. Фото: Kim Kying-Hoon / Reuters

Генеральный секретарь правительства и «второй человек» в кабмине Японии Хирокадзу Мацуно объявил о своей отставке на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мацуно, он подал прошение об отставке премьер-министру Фумио Кисиде, «чтобы не создавать задержек в реализации национальной политики».

Ранее об отставке на фоне того же скандала заявили министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита и министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки.

В сентябре этого года правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр Фумио Кисида принял прошения министров.

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      Марина Совина
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