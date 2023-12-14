Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:07, 14 декабря 2023Мир

В Японии три министра подали в отставку на фоне финансового скандала

Kyodo: в Японии три министра подали в отставку на фоне финансового скандала

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита и министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки подали в отставку на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом пишет агентство Kyodo.

Скандал, как утверждается, затронул несколько фракций ЛДП. В основном крупную внутрипартийную партию экс-премьера страны Синдзо Абэ, и уже примел к обвалу рейтингов правительства до низких отметок около 23 процента. Уточняется, что такой показатель считается «опасной чертой».

Ожидается, что в ближайшее время пост также покинет генсек кабмина Японии, «второй человек» в правительстве Хирокадзу Мацуно, а также пятеро замминистров.

В материале говорится, что все уходящие в отставку политики являются членами внутрипартийной группы Абэ. Помимо этого, пост покинуть намеревается еще один известный член этой фракции, глава Политсовета ЛДП Коити Хагиуда.

В сентябре этого года правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр Фумио Кисида принял прошения министров.

Уточнялось, что в новом кабмине страны сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат свои должности. Пять назначений получат женщины, что является максимальным показателем наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.

В 2022 году Кисида объявил новый состав правительства Японии. О желании премьера обновить кабмин сообщалось еще осенью 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета дрона к Москве

      Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов

      Санду назвала Россию недружественной для Молдавии страной

      Россиянка раскрыла отношение индийских мужчин к русским девушкам

      Российские военные уничтожили огневую точку ВСУ на артемовском направлении

      Российские военные уничтожили шесть долговременных огневых точек ВСУ

      В Японии три министра подали в отставку на фоне финансового скандала

      Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ расчетом «Торнадо-Г»

      Зеленского сравнили с известным аферистом

      В Госдуме призвали рассмотреть закон о прогрессивном налогообложении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости