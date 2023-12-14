В Японии три министра подали в отставку на фоне финансового скандала

Kyodo: в Японии три министра подали в отставку на фоне финансового скандала

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита и министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки подали в отставку на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом пишет агентство Kyodo.

Скандал, как утверждается, затронул несколько фракций ЛДП. В основном крупную внутрипартийную партию экс-премьера страны Синдзо Абэ, и уже примел к обвалу рейтингов правительства до низких отметок около 23 процента. Уточняется, что такой показатель считается «опасной чертой».

Ожидается, что в ближайшее время пост также покинет генсек кабмина Японии, «второй человек» в правительстве Хирокадзу Мацуно, а также пятеро замминистров.

В материале говорится, что все уходящие в отставку политики являются членами внутрипартийной группы Абэ. Помимо этого, пост покинуть намеревается еще один известный член этой фракции, глава Политсовета ЛДП Коити Хагиуда.

В сентябре этого года правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр Фумио Кисида принял прошения министров.

Уточнялось, что в новом кабмине страны сменятся 13 из 19 министров, 11 из них впервые получат свои должности. Пять назначений получат женщины, что является максимальным показателем наравне со вторым составом правительства Синдзо Абэ.

В 2022 году Кисида объявил новый состав правительства Японии. О желании премьера обновить кабмин сообщалось еще осенью 2021 года.