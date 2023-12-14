Госдума приняла закон об отдельном содержании некоторых преступников

Госдума приняла закон о содержании в отдельных камерах террористов и насильников

Государственная Дума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла законопроект по уточнению списка преступлений, подозреваемые и обвиняемые в которых будут содержаться отдельно в местах лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов в сентябре 2019 года в качестве поправок к основному закону.

Согласно тексту законопроекта, отдельно от других должны содержаться лица, подозреваемые и обвиняемые в терактах и содействии террористической деятельности, захвате заложников, организации незаконного вооруженного формирования и участии в нем, бандитизме, организации преступного сообщества и занятии высшего положения в преступной иерархии. Кроме того, в отдельных камерах СИЗО и колоний будут содержаться подозреваемые и обвиняемые в расправах и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, торговле людьми, грабеже и разбое, заражении ВИЧ-инфекцией и изнасиловании. Эти нормы распространятся и на матерей, проходящих по делу о расправе над новорожденными детьми.