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10:37, 14 декабря 2023Из жизни

У депутата остановилось сердце после слов «гнев божий неизбежен»

Fox News: в Турции у политика остановилось сердце после выступления в парламенте

Кадр: WION / YouTube

В Турции депутат попал в больницу после выступления в парламенте. Об этом сообщает Fox News.

Представитель партии «Саадет» Хасан Битмез вышел на трибуну, чтобы раскритиковать политику турецкого правительства в отношении войны в секторе Газа. «Даже если вы избавитесь от нас, вам не избежать мук совести, — заявил он. — И даже если вы избежите муки истории, гнев божий неизбежен».

Сразу после этих слов у депутата остановилось сердце. Медики попытались его реанимировать, затем на носилках вынесли из зала заседаний и доставили в больницу. Рентген показал, что у него закупорены два важных кровеносных сосуда. Политика подключили к аппарату искусственного кровообращения.

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      Олег Парамонов
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