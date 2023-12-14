Популярный комик с ТНТ рассказал о съемках с полуголой Ивлеевой

Популярный стендап-комик, участник шоу Stand Up на канале ТНТ Константин Бутаков рассказал, что видел телеведущую и блогершу Анастасию Ивлееву полуголой, когда вместе с ней снимался в сериале «Туристическая полиция». Подробностями он поделился в эфире шоу «Предельник», запись которого доступна на YouTube.

По словам Бутакова, в одной из сцен «Туристической полиции» блогерша в нижнем белье танцевала стриптиз. «Видел ее (Ивлееву — прим. «Ленты.ру») практически голой. Это единственное, что я вынес из этого сериала», — заявил комик.

Также он назвал проект, в котором он снимался с телеведущей, отвратительным. «Это очень плохой сериал, плохой не по актерам и режиссерам. (…) Он был плохой просто на уровне сценария», — уточнил звезда Stand Up на ТНТ.

Ранее Ивлеева раскрыла подробности создания откровенной обложки для мужского журнала Playboy. Блогерша сообщила, что сама оплатила организацию съемок и сами съемки.

«Туристическая полиция» — сериал, премьера которого состоялась на канале «Пятница!» в 2019 году. Ивлеева исполнила в нем роль сотрудницы туристической полиции, которая расследует преступления. Бутаков сыграл одного из бандитов. Также в проекте снялись Михаил Башкатов, Сергей Пиоро и Александр Ляпин.