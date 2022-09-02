Ивлеева раскрыла детали создания откровенной обложки для Playboy

Телеведущая Ивлеева заявила, что хотела стильную фотосессию для Playboy и сама оплатила ее

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, как создавалась ее откровенная обложка для мужского журнала Playboy. Детали она раскрыла во время интервью стилисту Александру Рогову. Запись их беседы доступна на YouTube.

Ивлеева заявила, что хотела сделать стильную и классную обложку для Playboy, поэтому сама оплатила организацию съемок и сами съемки. Как уточнила блогерша, обложку помогала создавать ее команда.

«Мы просто для Playboy сделали классный, качественный продукт», — отметила она. По мнению Ивлеевой, на протяжении года редакция Playboy пыталась делать фотосессии в таком же стиле, как ее снимки.

О том, что Ивлеева снялась для обложки Playboy, сообщалось 23 марта 2021 года. На своей странице в соцсети блогерша опубликовала снимок обложки, где она изображена обнаженной, и сообщила, что подарила эту обложку себе на 30-летие.