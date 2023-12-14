Расчищать дороги на Колыме отправят детей

На очистку дорог в Магадане могут отправить школьников

На очистку городских улиц на Колыме могут отправить школьников. С таким предложением выступил мэр Магадана Юрий Гришан в эфире «Вести. Магадан».

Инициатива привлечь учащихся к уборке пришкольной территории от снега идет снизу, рассказал градоначальник. В школах города обучается 12 тысяч детей. Общими усилиями привести город в порядок удастся в короткий срок, убежден Гришан. Как к такой идее относятся родители привлекаемых к труду школьников, он не уточнил.

Ранее в подмосковном Одинцово дети отвоевали снежную горку у коммунальщиков. Ребята выстроились цепочкой перед ковшом одного трактора, а другие закидали снежками, скандируя: «Вали, это наша горка! Мы никому не отдадим эту горку!»