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19:38, 14 декабря 2023Силовые структуры

Командир взвода ВСУ получил 25 лет колонии за приказ убить двух мирных жителей

В ДНР осудили украинского командира, приказавшего убить двух мирных жителей

Фото: Marko Djurica / Reuters

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима командира 1-го десантного штурмового взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего прапорщика Эскендера Кудусова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Установлено, что в Мариуполе в начале апреля 2022 года Кудусов отдал приказ убить безоружных мирных граждан, находившихся в секторе обстрела огневой позиции на территории Мариупольского металлургического завода. Его исполнил один из военнослужащих бригады, открыв по людям огонь из автомата. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте.

Кудусова признали виновным в подстрекательстве к убийству двух лиц по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно приговорили к пожизненному заключению украинского пограничника, открывшего стрельбу по машинам с мирными жителями.

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      Илона Палей
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