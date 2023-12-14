Лидеры Чечни поздравили с днем рождения еще одного сына Кадырова

Лидеры Чечни поздравили с 17-летием сына главы республики Эли Кадырова

Первые лица Чеченской Республики поздравили с 17-летием Эли Кадырова — сына главы республики Рамзана Кадырова. Соответствующие сообщения лидеры разместили в Telegram.

Председатель чеченского парламента Магомед Даудов назвал Кадырова-младшего разносторонне развитым и целеустремленным человеком, который занимается спортом и прошел огневую подготовку на территории республики. Также Даудов заявил, что сыновья Кадырова неоднократно бывали в зоне проведения спецоперации.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов отметил рассудительность Эли Кадырова и его успехи в учебе, в частности, в изучении иностранных языков. Он пожелал сыну главы Чечни в день его рождения благополучия, успехов и долголетия.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев также поздравил сына Кадырова с 17-летием и окрестил его достойным представителем рода Кадыровых.

Все трое назвали Эли Кадырова религиозным, богобоязненным и выполняющим предписания религии человеком.

Ранее первые лица Чечни поздравили с днем рождения еще одного сына Рамзана Кадырова – Адама, которому 24 ноября исполнилось 16 лет. К тому времени сын главы Чечни был награжден семью орденами. Череде награждений предшествовало избиение Адамом Кадыровым арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиты Журавеля.

