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13:09, 24 ноября 2023Россия

Лидеры Чечни поздравили с 16-летием награжденного семью орденами сына Кадырова

Первые лица Чечни поздравили с 16-летием Адама Кадырова, имеющего семь орденов

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Первые лица Чечни поздравили с 16-летием сына главы республики Рамзана Кадырова Адама, который награжден семью орденами. Соответствующий пост опубликовал глава Чечни в своем Telegram-канале.

«Адам поставил перед собой серьезные цели, к достижению которых уверенно идет. Самое главное — он стремится быть достойным памяти дорогого дедушки Ахмата-Хаджи», — написал он, пожелав сыну успешного воплощения всех намеченных планов.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов также поздравил сына главы республики, отметив, что он достойный наследник рода Кадыровых, а также смелый и отважный мужчина. Он добавил, что для Кадырова-младшего ключевым жизненным ориентиром является ислам.

«Дорогой племянник очень ревностно относится к вопросам защиты религии, будучи в любую секунду готовым встать на защиту святых для мусульман ценностей», — написал он в своем Telegram.

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В свою очередь, председатель парламента республики Магомед Даудов заявил, что Адам доказал на деле, что для него на первом месте стоит защита религиозных и высоких моральных ценностей. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев подчеркнул, что сын Кадырова — человек с твердыми жизненными принципами. По мнению министра, он является примером для своих сверстников.

Адаму Кадырову присудили две медали и семь орденов. Награждения стартовали в начале октября, после публикации Рамзаном Кадыровым видео избиения его 15-летним сыном арестованного по обвинению в сожжении Корана Никиты Журавеля.

Как объяснял глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов, сыну Кадырова присуждают награды, потому что он взял на себя ответственность остановить распространение смуты. «Его [Журавеля] наказали абсолютно по делу. И, конечно, награды абсолютно по делу. Учитывайте, что Журавель не был связан, он намного старше Адама. Если на то пошло, он мог бы оказать сопротивление», — сказал он.

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      Никита Абрамов
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