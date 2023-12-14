Мать едва не растерзанной в Новом Уренгое девочки рассказала о состоянии ребенка

Пережившая нападение стаи бродячих собак в Новом Уренгое сильно пострадала

Пережившая нападение стаи бродячих собак в Новом Уренгое третьеклассница сильно пострадала — ее психологическое состояние описали как подорванное, а все тело покрыто рваными ранами. Об этом «Известиям» рассказала мать пострадавшей.

По словам женщины, у едва не растерзанной девочки сильнее всего пострадали икры, а по всему телу — гематомы и ссадины.«Плохо спит, она плачет периодически, периодами — когда вспоминает — плачет (...) Температура держится 38 [градусов] (...) Подключаем юристов (...) Так просто мы это точно оставлять не будем», — сообщила мать ребенка.

Девочка шла по пустому освещенному участку улицы, не приближалась к животным и не делала резких движений — стая собак сама подбежала к ребенку и принялась терзать ее. Животные рвали на школьнице одежду и таскали ее за волосы до тех пор, пока на помощь не пришла жительница города.

Нападение животных попало на видео.