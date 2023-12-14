МИД Румынии отреагировал на упавший на территории страны беспилотник

МИД Румынии выразил протест из-за падения дрона на территории страны

Румыния выразила протест из-за падения неустановленного дрона, который предположительно использовался для ударов по украинской портовой инфраструктуре. Об этом говорится в сообщении румынского МИД, сообщает ТАСС.

«МИД твердо протестует против инцидента, вызванного неконтролируемым падением беспилотника [на территории страны], использовавшегося для атаки на украинскую портовую инфраструктуру в ночь на 14 декабря, в ненаселенном районе примерно в 4 километрах от поселка Гринду», — говорится в сообщении.

В МИД также указали, что произошедшее является «очередным нарушением воздушного пространства Румынии».

В октябре сообщалось, что румынские военные обнаружили недалеко от границы с Украиной воронку от беспилотного летательного аппарата. «Утром оперативно-тактическая группа доложила об обнаружении воронки от беспилотника у правого берега Килийского рукава, примерно в трех километрах к западу от Плауру», — говорилось в сообщении румынского военного ведомства.

