Число финансовых пирамид в России побило рекорды

Центробанк: в 2023 году в России выявили 2176 финансовых пирамид

За девять месяцев 2023 года в России выявили 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид. Число таких проектов побило исторические рекорды, со ссылкой на данные Центробанка сообщает газета «Известия».

С января по октябрь число выявленных лжепроектов выросло на рекордные 47 процентов, заявили в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Более половины из нелегальных компаний и мошеннических схем составляют именно финансовые пирамиды, прочие представляют собой нелегальных кредиторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и операторов инвестиционных платформ, а также лжестраховщиков.

Большая часть (98 процентов) из финансовых пирамид — это небольшие анонимные псевдоинвестиционные проекты, о которых рассказывают в социальных сетях или Telegram. Срок жизни таких проектов недолог: они рассчитаны на незначительный первоначальный взнос и позволяют заработать лишь первым участникам, добавили в Центробанке.

По данным сервиса безопасности криптоактивов ШАРД, за первую половину 2023 года ущерб россиян от деятельности самых крупных криптовалютных пирамид достиг 50 миллионов долларов. Криптовалютные пирамиды отличаются от обычных финансовых пирамид только тем, что мошенники привлекают и крадут деньги в криптовалюте, причем как в специально созданных для этих целей токенах, так и в распространенных (биткоин, эфир, стейблкоин USDT). Доля таких проектов среди прочих пирамид в 2023 году выросла до 70 процентов.