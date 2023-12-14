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16:52, 14 декабря 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины за квартал выявили нарушений на 10 миллиардов гривен

Джигир: за квартал сумма нарушений в МО Украины превысила 10 миллиардов гривен

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

За IV квартал 2023 года внутренний аудит министерства обороны (МО) Украины выявил финансовые нарушения на сумму свыше 10 миллиардов гривен (270 миллионов долларов). Об этом рассказал замглавы Минобороны республики Юрий Джигир, его слова приводит украинское издание Liga.net.

«Наибольшая работа достается внутренним аудиторам министерства. Только за последний квартал этого года они установили финансовые нарушения и риски потери активов более чем на 10 миллиардов гривен», — отметил Джигир.

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      Александр Курбатов
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