Закупивший испорченные сухпайки для ВСУ украинский департамент расформируют

МО Украины расформирует закупивший испорченные сухпайки для ВСУ департамент

Департамент ресурсного обеспечения, закупивший для Вооруженных сил Украины (ВСУ) партию испорченных сухпайков, будет расформирован. Руководитель организации дает показания, об этом сообщило Министерство обороны страны в Telegram-канале.

«Минобороны изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году. Испорченные наборы закупил департамент ресурсных закупок без контроля качества. В настоящее время этот департамент находится в процессе ликвидации», — уточнили в оборонном ведомстве.

Один из руководителей департамента, ответственный за закупки в этот период, фигурирует в уголовном производстве по нескольким обвинениям, однако его имя не называют.

В сообщении уточняют, что департамент ресурсного обеспечения заведовал всеми закупками Минобороны Украины, что создавало коррупционные риски. После расформирования его функции распределят между департаментом политики закупок, агентством закупок в сфере обороны и департаментом планирования.

Ранее МО Украины признало недостатки формы, закупленной для ВСУ на миллионы гривен. По данным следствия, поставленные в армию ветровлагозащитные и утепленные зимние куртки, а также летние полевые костюмы оказались ненадлежащего качества, при этом их стоимость была завышена в три раза.