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21:54, 13 декабря 2023Бывший СССР

Закупивший испорченные сухпайки для ВСУ украинский департамент расформируют

МО Украины расформирует закупивший испорченные сухпайки для ВСУ департамент

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Департамент ресурсного обеспечения, закупивший для Вооруженных сил Украины (ВСУ) партию испорченных сухпайков, будет расформирован. Руководитель организации дает показания, об этом сообщило Министерство обороны страны в Telegram-канале.

«Минобороны изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году. Испорченные наборы закупил департамент ресурсных закупок без контроля качества. В настоящее время этот департамент находится в процессе ликвидации», — уточнили в оборонном ведомстве.

Один из руководителей департамента, ответственный за закупки в этот период, фигурирует в уголовном производстве по нескольким обвинениям, однако его имя не называют.

В сообщении уточняют, что департамент ресурсного обеспечения заведовал всеми закупками Минобороны Украины, что создавало коррупционные риски. После расформирования его функции распределят между департаментом политики закупок, агентством закупок в сфере обороны и департаментом планирования.

Ранее МО Украины признало недостатки формы, закупленной для ВСУ на миллионы гривен. По данным следствия, поставленные в армию ветровлагозащитные и утепленные зимние куртки, а также летние полевые костюмы оказались ненадлежащего качества, при этом их стоимость была завышена в три раза.

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      Александра Синицына
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