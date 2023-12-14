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22:27, 14 декабря 2023Бывший СССР

Кулеба заявил о росте скепсиса по перспективам Украины

Глава МИД Кулеба заявил о росте скептического настроения по перспективам Украины
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скептические настроения по поводу перспектив Киева увеличиваются в других странах. Это грозит опасными и неверными стратегическим последствиями, написал он в статье для журнала Foreign Affairs.

Кулеба заявил о росте скептического настроения по перспективам Украины. При этом большинство стран не говорят открыто, что Киеву следует просто отказаться от борьбы. «Но пессимизм, поддерживающийся, предположительно, прагматическими аргументами, несет очевидные стратегические последствия, которые опасны и неверны», — предупредил он.

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      Марина Совина
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