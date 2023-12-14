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18:01, 14 декабря 2023Бывший СССР

Названа причина отмены визита Зеленского на саммит ЕС

Politico: Зеленский хотел приехать на саммит ЕС, но его визит отменили

Фото: Cornelius Poppe / NTB / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хотел приехать на саммит Европейского союза (ЕС), который запланирован на 14-15 декабря, но его визит был отменен, так как непонятен результат встречи по вопросу вступления республики в объединение. Об этом сообщает Politico.

«В преддверии встречи в Брюсселе ходили слухи, что Зеленский лично присоединится к саммиту ЕС сегодня. Но этот план был сорван в среду, поскольку исход встречи, особенно по вопросу будущего вступления Украины в ЕС, остается неясным», — пишет издание.

Ранее Зеленский признал, что саммит ЕС, во время которого обсуждается и вопрос о членстве Украины, может плохо закончиться для страны. Он отметил, что к началу встречи договориться о начале переговоров о принятии республики в Евросоюз не удалось. По мнению Зеленского, итоги саммита могут вызвать «удовлетворенную улыбку» в Москве.

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      Кристина Есикова
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