Названы возможные цели сбитых под Москвой беспилотников

Baza: вероятными целями сбитых в Подмосковье дронов были военные объекты

Вероятными целями сбитых в Подмосковье дронов были объекты Минобороны. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Утром 14 декабря российское военное ведомство сообщило о перехвате и уничтожении нескольких беспилотников над Московской и Калужской областями.

Возможными целями атаки украинских дронов были воинские части в Алабино и Подольске, уточняет канал. Еще одной вероятной целью была Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья, указано в сообщении.

В ночь на 14 декабря мэр Москвы Сергей Собянин два раза сообщал о пресечении атак беспилотников, летевших в сторону столицы. Пострадавших нет, разрушений также зафиксировано не было.