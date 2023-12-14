Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:19, 14 декабря 2023Россия

Российские военные уничтожили огневую точку ВСУ на артемовском направлении

МО: российские военные уничтожили огневую точку ВСУ на артемовском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» уничтожил огневую точку ВСУ, которая мешала продвижению российских военнослужащих на артемовском направлении. Об этом заявили в Минобороны России.

«Разведывательное подразделение 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота вблизи линии боевого соприкосновения выявило защищенную огневую точку ВСУ, мешавшую продвижению штурмовых групп соединения», — сказано в заявлении.

Как отмечается, ПТРК уничтожил вражескую точку на дистанции около двух километров. В Минобороны подчеркнули, что действия расчета ПТРК перекрестным огнем прикрывали расчеты зенитной ракетной установки ЗС-23 и крупнокалиберного пулемета «Корд».

В начале декабря в МО сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Артемовское, улучшив положение по переднему краю. Также было нанесено огневое поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики.

11 декабря стало известно, что российские войска за сутки отразили 18 атак Вооруженных сил Украины под Донецком. Также военнослужащим РФ удалось нанести поражение живой силе и технике украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета дрона к Москве

      Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов

      Санду назвала Россию недружественной для Молдавии страной

      Россиянка раскрыла отношение индийских мужчин к русским девушкам

      Российские военные уничтожили огневую точку ВСУ на артемовском направлении

      Российские военные уничтожили шесть долговременных огневых точек ВСУ

      В Японии три министра подали в отставку на фоне финансового скандала

      Российская артиллерия уничтожила пункты дислокации ВСУ расчетом «Торнадо-Г»

      Зеленского сравнили с известным аферистом

      В Госдуме призвали рассмотреть закон о прогрессивном налогообложении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости