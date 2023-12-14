МО: российские военные уничтожили огневую точку ВСУ на артемовском направлении

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» уничтожил огневую точку ВСУ, которая мешала продвижению российских военнослужащих на артемовском направлении. Об этом заявили в Минобороны России.

«Разведывательное подразделение 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота вблизи линии боевого соприкосновения выявило защищенную огневую точку ВСУ, мешавшую продвижению штурмовых групп соединения», — сказано в заявлении.

Как отмечается, ПТРК уничтожил вражескую точку на дистанции около двух километров. В Минобороны подчеркнули, что действия расчета ПТРК перекрестным огнем прикрывали расчеты зенитной ракетной установки ЗС-23 и крупнокалиберного пулемета «Корд».

В начале декабря в МО сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Артемовское, улучшив положение по переднему краю. Также было нанесено огневое поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой народной республики.

11 декабря стало известно, что российские войска за сутки отразили 18 атак Вооруженных сил Украины под Донецком. Также военнослужащим РФ удалось нанести поражение живой силе и технике украинских войск.