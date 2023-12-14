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08:44, 14 декабря 2023Силовые структуры

Организовавший хищение у ФСБ 153 миллионов рублей бизнесмен скрылся от следствия

Бизнесмен, подозреваемый в хищении у ФСБ 153 млн рублей, скрылся от следствия

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Организовавший хищение у ФСБ 153 миллионов рублей бизнесмен Алексей Ковальчук скрылся от следствия. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину объявили в международный розыск.

В апреле следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении неустановленных лиц, а также руководителей компаний «Радио-Навигатор» и «НПП "Муромский радиоприбор» (официальный поставщик систем связи и иного оборудования для ВМФ и других силовых ведомств России).

По версии следствия, под видом новейших российских разработок ведомству продавали китайские планшеты, предназначенные для гражданских нужд, по завышенной цене. Афера нанесла ущерб бюджету на сумму не менее 153 миллионов рублей.

Ковальчук является соорганизатором мошенничества. Всего по делу проходят не менее шести человек, личности и должности которых получилось установить. Есть также неустановленные лица.

Ранее по этому делу 235-ый Гарнизонный военный суд арестовал бывшего начальника связи департамента береговой охраны погранслужбы ФСБ капитана 1-го ранга Дмитрия Кафанова. Сейчас ему продлили арест до 17 января 2024 года.

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