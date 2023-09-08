Экс-начальника связи береговой охраны ФСБ арестовали за мошенничество

Суд арестовал экс-начальника связи береговой охраны ФСБ Кафанова за аферу

235-ый Гарнизонный военный суд арестовал бывшего начальника связи департамента береговой охраны погранслужбы ФСБ капитана 1-го ранга Дмитрия Кафанова по делу о мошенничестве с поставкой планшетов для ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

Кафанов будет под стражей до 15 октября. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. При этом капитан свою вину не признает. Под арест попал еще один офицер ФСБ, имя которого не называется.

В апреле следователи ГВСУ СК России возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении неустановленных лиц, а также руководителей компаний «Радио-Навигатор» и «НПП "Муромский радиоприбор» (официальный поставщик систем связи и иного оборудования для ВМФ и других силовых ведомств России). «Радио-Навигатор» — официальный дилер последней и имеет эксклюзивные права на продажу портативной радиостанции речного диапазона VEGA VG-304.

По версии следствия, под видом новейших российских разработок ведомству продавали китайские планшеты, предназначенные для гражданских нужд, по завышенной цене. Во время расследования силовики предположили, что Кафанов и его коллеги причастны к этой афере, которая нанесла ущерб бюджету на сумму не менее 153 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Второй западный окружной военный суд оправдал троих старших офицеров управления авиации по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа — строительстве казармы для летчиков арктического авиаотряда.