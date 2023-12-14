Оставившего бомбу в военкомате барбера-националиста арестовали

В Новосибирске обвиняемого в попытке подрыва военкомата заключили под стражу

Мужчину из Новосибирска, обвиняемого в попытке подрыва одного из местных военкоматов, заключили под стражу по решению Железнодорожного районного суда. Его арестовали на месяц и 25 суток, до 6 февраля 2024 года, указано на сайте суда.

Евгения Ряполова подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205 (теракт), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ). По версии следствия, злоумышленник поместил самодельное взрывное устройство (СВУ) на подоконник одного из военных комиссариатов в целях взрыва, устрашения населения и действий, подвергающих людей угрозе гибели, а также «с целью дестабилизации органов власти». Однако полицейские не дали ему завершить задуманное.

Ранее оперативники выяснили, что Ряполов является барбером-националистом, он в прошлом состоял в движении националиста Тесака «Реструкт» (признано в РФ экстремистским и запрещено). Для изготовления бомбы он использовал зажигательные вещества из петард, он загрузил СВУ в мультиварку и оставил на подоконнике военкомата, намереваясь совершить взрыв по идеологическим причинам.