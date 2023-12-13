Раскрыты данные об оставившем бомбу в российском военкомате

Mash: барбер-националист оставил бомбу в военкомате Новосибирска

Начало событий в новости Задержан подозреваемый в попытке теракта в российском военкомате

Раскрыты данные о задержанном, который оставил бомбу в военкомате Новосибирска, им оказался 27-летний барбер-националист. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Силовики взяли его в квартире. В ходе обыска они нашли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ), предметы с нацистской символикой, антивоенные значки. Для изготовления бомбы он использовал зажигательные вещества из петард.

Оперативники выяснили, что барбер в прошлом состоял в движении националиста Тесака «Реструкт» (признано в РФ экстремистским и запрещено).

В ходе допроса задержанный дал признательные показания о том, что собирался утроить взрыв в военкомате по идеологическим причинам. С этой целью он оставил на окне здания мультиварку, в которой было СВУ.

О задержании подозреваемого стало известно ранее 13 декабря.

5 декабря у здания военкомата на улице Дмитрия Шамшурина нашли самодельное взрывное устройство, подброшенное в мультиварку. Прибывшие к военкомату саперы уничтожили СВУ при помощи робота-манипулятора.

После этого следователи возбудили уголовное дело о теракте.