Задержан подозреваемый в попытке теракта в российском военкомате

В Новосибирске полиция задержала мужчину, подбросившего взрывчатку к военкомату

В Новосибирске полиция задержала мужчину, которого подозревают в попытке теракта в военкомате. Об этом сообщает ТАСС.

Он задержан на 48 часов, уточнил собеседник агентства.

5 декабря у здания военкомата на улице Дмитрия Шамшурина нашли самодельное взрывное устройство (СВУ), подброшенное в мультиварку. Прибывшие к военкомату саперы уничтожили СВУ при помощи робота-манипулятора.

После этого следователи возбудили уголовное дело о теракте.