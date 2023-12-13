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08:12, 13 декабря 2023Силовые структуры

Задержан подозреваемый в попытке теракта в российском военкомате

В Новосибирске полиция задержала мужчину, подбросившего взрывчатку к военкомату

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Новосибирске полиция задержала мужчину, которого подозревают в попытке теракта в военкомате. Об этом сообщает ТАСС.

Он задержан на 48 часов, уточнил собеседник агентства.

5 декабря у здания военкомата на улице Дмитрия Шамшурина нашли самодельное взрывное устройство (СВУ), подброшенное в мультиварку. Прибывшие к военкомату саперы уничтожили СВУ при помощи робота-манипулятора.

После этого следователи возбудили уголовное дело о теракте.

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      Варвара Митина
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