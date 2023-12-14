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18:31, 14 декабря 2023Россия

Падение окна с высоты 21-го этажа на москвичку с младенцем попало на видео

Падение стеклопакета с 21-го этажа на женщину с коляской попало на видео

Падение стеклопакета с высоты 21-го этажа на москвичку с коляской с годовалым ребенком попало на видео. Кадры публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что россиянка, стоя на тротуаре, поправляет младенцу одежду и поэтому склоняется над коляской. При этом она обращает внимание на звук падения оконной рамы, так как отвлекается от ребенка, и поднимает голову, чтобы установить источник шума. В этот момент выпавшее с 21-го этажа окно падает женщине на голову и задевает коляску.

Как уточнили в столичном Следственном комитете, сейчас жизни пострадавших ничто не угрожает.

О падении окна стало известно 1 декабря. При обследовании балкона, с которого сорвалось окно, выяснилось, что в момент выпадения створки в квартире находилась десятилетняя девочка. Мать оставила ее делать уроки, а сама ушла в магазин.

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      Марк Леонов
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