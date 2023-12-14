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00:54, 14 декабря 2023Россия

Песков назвал дефицитные у Запада черты дипломатии

Песков: взаимное доверие и открытость в большом дефиците у западных стран
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Государств, которые начинают ориентироваться на свои интересы и не намерены следовать в фарватере каких-то других стран, становится больше. Об этом «Известиям» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такие страны открыты для выстраивания взаимовыгодных отношений, которые основаны еще и на взаимном доверии. А вот эти две характеристики — они в большом дефиците у стран коллективного Запада», — назвал дефицитные черты представитель Кремля, комментируя недавний визит президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию.

Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря. Российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. На всем протяжении полета из России в Абу-Даби борт с Владимиром Путиным сопровождали истребители Су-35.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что экономическое партнерство РФ с ОАЭ и Саудовской Аравией в настоящее время не может быть полностью публичным. По его словам, в современных реалиях нужно соблюдать «определенный режим дискретности».

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      Марина Совина
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