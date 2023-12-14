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18:39, 14 декабря 2023Из жизни

Американскую знаменитость похитили со свидания во время отпуска в Колумбии

Американского комика Тоу Сюна похитили со свидания во время отпуска в Колумбии
Tou Ger Xiong

Tou Ger Xiong. Кадр: Hmong Community YouTube TV / YouTube

Комик и активист из США решил сходить на свидание во время отпуска в Колумбии и был похищен. Об этом пишет The Daily Beast.

Беженец из Лаоса, 50-летний Тоу Сюн, который называл себя первым американским комиком-хмонгом, был в отпуске в Медельине, когда в воскресенье, 10 декабря, запланировал встретиться с неназванной женщиной. Однако романтическая встреча обернулась внезапным похищением знаменитости.

Брат Тоу Сюна сказал, что в последний раз он разговаривал с родственником уже после похищения. Во время беседы тот внезапно попросил у него две тысячи долларов (около 180 тысяч рублей). На вопрос о том, когда нужны деньги, Сюн ответил: «Сейчас, потому что у меня здесь непростая ситуация». Однако брат как раз садился в самолет и не мог сразу совершить перевод. Сюн также звонил другу в Колумбии, которому открытым текстом сказал, что его «держат под дулом пистолета». Именно этот человек обратился в полицию и сообщил о похищении Сюна.

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Однако уже утром понедельника похищенный перестал отвечать на сообщения и звонки, в тот же день правоохранители обнаружили Тоу Сюна в овраге возле жилого дома. На его теле нашли множественные ножевые ранения и следы ударов тупыми предметами. Следователи подозревают, что он пытался сбежать, но был пойман и избит похитителями.

По словам брата Тоу Сюна, один из предполагаемых похитителей был арестован. «Они нашли в сумке какую-то одежду, кровь, конфисковали все это и задержали одного из подозреваемых», — рассказал Э Сюн журналистам.

Полиция впоследствии также сообщила, что женщина с подставного свидания украла вещи из квартиры, где жил Тоу Сюн. Кража происходила примерно в то время, когда было найдено его тело, но к моменту прибытия властей она успела скрыться.

Ранее сообщалось, что мужчина из США получил от босса заказ на ликвидацию его врага и решил помочь властям арестовать его и посадить в тюрьму. Несостоявшийся киллер инсценировал преступление в доме противника его босса и получил от него деньги, чтобы передать доказательства ФБР.

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      Антонина Черташ
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