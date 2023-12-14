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09:15, 14 декабря 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда с четырьмя высшими образованиями развеяла стереотип о секс-индустрии

Кадр: Pillow Talk / Youtube

27-летняя порнозвезда Сиси Роуз, получившая четыре высших образования, развеяла популярный миф о секс-индустрии. О том, какой стереотип о представителях этой сферы на самом деле неверен, она рассказала в подкасте Pillow Talk, выпуск которого доступен на YouTube.

Роуз назвала заблуждением мнение, что работники секс-индустрии — глупые люди. «Обычно люди убеждены, что порнозвезды тупые, что у них нет мозгов», — отметила она.

По словам порноактрисы, у нее есть четыре научные степени: в области психологии, философии, когнитивной науки и медицины. «Когда я говорю кому-то о своем образовании, они говорят: "А ты, оказывается, интеллектуал"», — добавила она.

Ранее американская модель и автор контента для взрослых Таша Рейн (настоящее имя — Рейчел Свиммер) высказалась о стереотипах, связанных с порноиндустрией. Она тоже рассказала, что многие убеждены, что в порно снимаются глупые люди. Чтобы опровергнуть это распространенное мнение, актриса получила две степени — в области гендерных исследований и журналистики.

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      Олег Давыдов
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