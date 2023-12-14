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10:01, 14 декабря 2023Забота о себе

Психиатр объяснила причины праздничной хандры и назвала способы справиться с ней

Психиатр Чаудхари объяснила одиночеством предновогоднюю хандру

Фото: Abbat / Unsplash

В праздничные дни многие вместо радости испытывают одиночество, разочарование и стресс, считает психиатр Неха Чаудхари. Способы справиться с предновогодней хандрой она назвала в статье для CNN.

Специалистка отметила, что в праздники люди сильнее всего страдают от одиночества, так как в это время чаще вспоминают о тех, с кем они по разным причинам не могут встретиться. Кроме того, по ее словам, на фоне всеобщего ожидания праздника и семейных встреч у тех, кто одинок, усиливается ощущение изоляции.

Если вы чувствуете себя одиноким в праздничные дни, первое, что можно сделать — признать это и назвать. Позвольте этому чувству проявиться так, как будто оно является временным и скоро пройдет

Неха Чаудхарипсихиатр

Чаудхари объяснила, что если гнать от себя чувство печали, то оно не исчезнет. А вот если позволить ему остаться, вскоре оно начнет слабеть. Далее психиатр посоветовала определить точную причину грусти. Она указала, что некоторым праздники напоминают о потере близкого человека, у других они вызывают болезненные воспоминания и ассоциации, связанные с прошлым, третьи страдают из-за негативного сравнения себя с другими и разочарования в себе.

Как только вы определите причину эмоций, вы можете поговорить об этом с собой, проявив сострадание, как если бы вы разговаривали с другом. Напомните себе, что горевать — это нормально. Скажите себе, что сравнения отвлекают, и отложите социальные сети

Неха Чаудхарипсихиатр
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Если предстоящие праздники вызывают раздражение и гнев, Чаудхари посоветовала обсудить эти чувства с другими людьми, попытаться преодолеть обиды или иными способами избавиться от негативных эмоций. Например, высказать на бумаге накопившиеся эмоции. По словам психиатра, отправлять такое письмо необязательно, так как облегчение приносит сам процесс придания мыслям формы слов и предложений.

В заключение Чаудхари призвала не осуждать себя за плохое настроение перед праздниками. По ее мнению, будет полезнее дать себе отдых — укрыться пледом и смотреть любимые фильмы, слушать музыку, заниматься творчеством или позвонить хорошему другу. Если справиться с тоской самостоятельно все равно не получается, психиатр рекомендовала обратиться к специалисту.

Ранее врач-эндокринолог подсказала способ быстро снять эмоциональное напряжение. По ее словам, чтобы за короткое время успокоиться, нужно выпить стакан воды.

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      Екатерина Улитина
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