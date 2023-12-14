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18:28, 14 декабря 2023Забота о себе

Психолог объяснила феномен постоянных опозданий

Психолог Панфилова: люди начинают чаще опаздывать из-за сильного стресса

Фото: Joshua Fuller / Unsplash

Некоторые люди не успевают приходить вовремя из-за стресса, рассказала семейный психолог Наталья Панфилова. Феномен постоянных опозданий она объяснила в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, на пунктуальность может влиять сильное эмоциональное напряжение. «Например, при сильном стрессе человек начинает чаще ошибаться, забывать о важных вещах или планах. У многих проявляется апатия, из-за чего, в частности, сотрудники начинают опаздывать на работу или даже теряют к ней интерес», — объяснила Панфилова.

Отсутствие эмоциональной разрядки, предупредила психолог, приводит к негативным последствиям. Она порекомендовала соблюдать режим дня и ночи, почаще отдыхать на природе и заниматься спортом, а также не пренебрегать помощью специалистов.

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«Если человек понимает, что его состояние скажется на работе или на отношении коллег, придется приложить усилия. Например, немного изменить график работы. В целом, чтобы справиться с депрессивным состоянием или тревожностью, стоит почаще отвлекаться, соблюдать режим», — заключила Панфилова.

Ранее клинический психолог Геляна Ширикинова рассказала об опасности слишком раннего пробуждения. По словам Ширикиновой, о серьезных проблемах можно говорить, когда утренняя бессонница наблюдается не менее трех дней в неделю на протяжении минимум трех месяцев.

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      Александра Лисица
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