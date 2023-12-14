Путин допустил расширение поставок энергоносителей в одну страну

Путин: Россия работает над расширением поставок энергоносителей в Китай

В настоящее время Россия работает над расширением поставок энергоносителей в Китай, речь идет в том числе о наращивании экспорта российского газа в азиатскую страну. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» вела трансляцию программы «Итоги года с российским лидером во «ВКонтакте».

Глава государства отметил, что Китай сейчас является одним из центров экономического роста в мире. Более активное сотрудничество с КНР в энергетической сфере может принести России определенную пользу.

В то же время РФ рассматривает возможность наращивания поставок своих энергоресурсов и в другие страны. «Дай бог здоровья всем этим экономикам, которые потребляют наши энергоносители и нам за это деньги платят», — заключил Путин.

Ранее президент заявил, что Украина по-прежнему потребляет российский газ, и у РФ нет соответствующих рычагов давления на Киев для прекращения подобной практики. По словам Путина, газотранспортная сеть Украины устроена таким образом, что, как только топливо заходит на территорию страны, оно «вжух — и растекается».