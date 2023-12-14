Путин назвал главную проблему с бойцами ЧВК

Путин: контракты бойцами ЧВК в зоне спецоперации не заключались, это проблема

Контракты с бойцами из состава частных военных компаний (ЧВК) не заключались, это является главной проблемой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время «Итогов года», трансляция программы идет в группе ВК «Ленты.ру».

«Контракты участниками военных действий в рамках частных военных компаний с государством не заключались. Это главная проблема», — пояснил он.

По его словам, в каких-либо отношениях с государством находились командиры ЧВК, а различные выплаты начислялись наличными.