Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 14 декабря 2023Россия

Путин назвал главную проблему с бойцами ЧВК

Путин: контракты бойцами ЧВК в зоне спецоперации не заключались, это проблема

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Контракты с бойцами из состава частных военных компаний (ЧВК) не заключались, это является главной проблемой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время «Итогов года», трансляция программы идет в группе ВК «Ленты.ру».

«Контракты участниками военных действий в рамках частных военных компаний с государством не заключались. Это главная проблема», — пояснил он.

По его словам, в каких-либо отношениях с государством находились командиры ЧВК, а различные выплаты начислялись наличными.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил отход российских военных возле Крынок на левом берегу Днепра

      Путин высказался о статусе ЧВК в России

      Спикер Верховной Рады объяснил стремление Украины в ЕС цитатой Степана Бандеры

      Путин отреагировал на санкции против российского спорта

      Путин назвал главную проблему с бойцами ЧВК

      Путин назвал число находящихся в зоне СВО военнослужащих

      Путин поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих в зоне СВО

      Жители российского города испугались гигантской сосульки с четырехэтажный дом

      Путин ответил на вопрос о возвращении раненых военных в зону СВО

      Путин заявил об отсутствии должного внимания Киева к Донбассу до СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости