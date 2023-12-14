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13:51, 14 декабря 2023Россия

Путин назвал главных победителей войн

Путин вспомнил слова Бисмарка об учителях и священниках, выигрывающих войны

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вспомнил слова, которые приписываются бывшему первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку, о настоящих победителях в войнах. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Президент вспомнил, что Бисмарк служил в России. «Он как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. И это правильно. Это точно абсолютно», — высказался президент.

Цитату часто приписывают немецкому деятелю, однако есть версия, что изначально эти слова произнес немецкий географ и антрополог Оскар Пешель. Вероятно, что эта цитата появилась под конец австро-прусской войны. Однако точно определить, кто именно является автором крылатого выражения, сейчас сложно.

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