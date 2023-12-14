Путин раскрыл объем урожая российского зерна в 2023 году

Путин: объем урожая зерновых в России составит 146 млн тонн по итогам года

Объем урожая зерновых культур в России по итогам 2023 года составит 146 миллионов тонн. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» вела трансляцию программы «Итоги года с российским лидером во «ВКонтакте».

Путин уточнил, что речь идет о суммарном урожае очищенного зерна. В целом же сбор этих видов агропродукции в стране по итогам года может оказаться рекордным. На этом фоне российский лидер отметил «хорошую» работу Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) и всей отрасли в целом.

«Результаты работы сельскохозяйственной отрасли, которая опять с большим плюсом сработала в этом году, и, соответственно, усилия министерства сельского хозяйства заслуживают одобрения и хорошей оценки», — заключил президент.

При этом и Минсельхоз «есть за что покритиковать», добавил он. Это связано с недостаточными объемами куриных яиц и мяса птицы на российском рынке.

Ранее Путин заявил о подорожании куриных яиц в России на 40 процентов в 2023 году. При этом в некоторых регионах, по его словам, розничная стоимость этого вида продукции увеличилась в еще большей степени.

В качестве ключевых причин подобной динамики глава государства назвал недостаточные объемы импорта и значительное повышение внутреннего спроса. Вместе с тем российский лидер выразил надежду на стабилизацию ситуацию в обозримой перспективе на фоне ожидаемых дополнительных поставок из Белоруссии и Турции.