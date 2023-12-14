Путин рассказал о мягком росте тарифов ЖКХ

Путин: подорожание услуг ЖКХ должно происходить мягко и своевременно

Президент России Владимир Путин заявил, что подорожание услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) должно происходить мягко и своевременно. Об этом он рассказал в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос пенсионера из Новосибирска о росте тарифов на коммунальные услуги, президент напомнил, что они не повышались с июля 2022 года. Путин добавил, что следующая индексация планируется в июле 2024 года. «То есть тарифы не поднимались полтора года. За это время произойдет три индексации пенсии, которые в общем будут более 23 процентов», — поделился информацией он. При этом глава государства сообщил, что изучит вопрос соотношения пенсий и тарифов ЖКХ в Новосибирской области.

Путин подчеркнул, что тарифы на «коммуналку» должны расти «своевременно и мягко», а доходы россиян относительно них должны увеличиваться опережающими темпами. Президент отметил, что, если расходы семьи на уплату ЖКУ составляют более 22 процентов, та имеет право на получение соответствующих субсидий. При этом в некоторых регионах страны данный порог еще ниже — 15-20 процентов. «Сотни тысяч людей воспользовались этой возможностью в 2022-м», — добавил он.

Помимо этого, в ходе мероприятия Владимир Путин заявил, что для пенсионеров была отменена комиссия банков за оплату услуг ЖКХ.