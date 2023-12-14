Путин увидел в одном решении Аргентины утрату своего суверенитета

Путин: решение властей Аргентины перейти на доллар означает утрату суверенитета

Решение нового президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар внутри страны означает значительную утрату суверенитета этой страны. Об этом президент России заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

По словам российского лидера, из-за высокого уровня инфляции в Аргентине возникло очень много проблем, связанных с возвратом тех заемных средств, которые она получала из различных источников, поэтому логика такого решения новых властей страны понятна.

«Это, конечно, значительная утрата суверенитета этой страны. Если другого выхода сегодняшнее руководство Аргентины не видит из известных финансово-экономических проблем — это их решение», — сказал президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной и будет концентрироваться на общих интересах. Он также отметил, что звучали противоречивые заявления из Буэнос-Айреса до выборов, однако сейчас они корректируются.