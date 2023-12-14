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16:52, 14 декабря 2023Россия

Путин заявил о необходимости верить в русский народ

Президент России Путин: нужно верить в великий русский, российский народ

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В русский, российский народ необходимо верить. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совмещенной с прямой линией итоговой пресс-конференции. «Лента.ру» вела трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

По словам главы государства, именно в этой вере заключается секрет развития России.

Надо верить в великий русский, российский народ, в этой вере залог успеха в возрождении, в становлении и развитии России

Владимир Путин

Ранее Путин объяснил смысл фразы «быть русским». По его словам, прежде всего это — нести ответственность за сохранение России. Также он отметил, что без русских как этноса нет и не может быть России и русского мира.

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      Марк Леонов
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