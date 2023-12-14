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14:32, 14 декабря 2023Путешествия

Путин заявил о производстве свыше тысячи самолетов к 2030 году

Путин заявил о планах России произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году

Фото: Пресс-служба ГК "Ростех" / РИА Новости

Президент Владимир Путин заявил о планах России произвести свыше 1000 самолетов к 2030 году. Об этом глава государства высказался в ходе прямой линии. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Надо развивать собственное самолетостроение. Надеюсь, что все планы, а мы планируем произвести свыше 1000 собственных самолетов к 2030 году , будут реализованы, будет на чем летать и специалистам, летчикам, и пассажирам», — подчеркнул президент.

Кроме того, Путин отметил, что Россия выкупает взятые в лизинг воздушные судна. По его словам, у государства были споры с компаниями, которые закупали слишком много иностранных лайнеров.

Ранее Путин высказался об открытии аэропортов на юге России. Он заявил, что в этом вопросе главное — обеспечить безопасность людей. По словам главы государства, Минобороны России поручено постоянно анализировать ситуацию с южными авиагаванями.

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      Алина Черненко
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