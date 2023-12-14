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10:36, 14 декабря 2023Путешествия

Рейс из Москвы в Стамбул отменили после восьми часов ожидания

Пассажиры Turkish Airlines в самолете ждали несостоявшегося вылета восемь часов

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Рейс авиакомпании Turkish Airlines из Москвы в Стамбул отменили после того, как пассажиры провели восемь часов в самолете в ожидании вылета. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что лайнер должен был вылететь еще в 02:00, однако после посадки люди прождали на борту несколько часов. По данным источника, вылет откладывали из-за неблагоприятных погодных условий. Как рассказали пассажиры, члены экипажа не озвучили причину задержки.

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«Теперь объявили, что рейс отменен, все ждут выход. Похоже, что из-за окончания смены экипажа и отсутствия замены», — предположили путешественники.

Ранее самолет российской авиакомпании Red Wings задержали на несколько часов из-за обледенения. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Екатеринбурга на тайский курорт Пхукет.

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      Марина Черняк
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