Рейс из Москвы в Стамбул отменили после восьми часов ожидания

Пассажиры Turkish Airlines в самолете ждали несостоявшегося вылета восемь часов

Рейс авиакомпании Turkish Airlines из Москвы в Стамбул отменили после того, как пассажиры провели восемь часов в самолете в ожидании вылета. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что лайнер должен был вылететь еще в 02:00, однако после посадки люди прождали на борту несколько часов. По данным источника, вылет откладывали из-за неблагоприятных погодных условий. Как рассказали пассажиры, члены экипажа не озвучили причину задержки.

«Теперь объявили, что рейс отменен, все ждут выход. Похоже, что из-за окончания смены экипажа и отсутствия замены», — предположили путешественники.

Ранее самолет российской авиакомпании Red Wings задержали на несколько часов из-за обледенения. Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, летевшим из Екатеринбурга на тайский курорт Пхукет.